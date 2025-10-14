martes, 14 de octubre de 2025

Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades

 


Octubre Rosa.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chacabuco invita a la comunidad a participar de la campaña gratuita de mamografías.



Volver a Chacabuquero.

La misma está dirigida a mujeres: mayores de 40 años,  que no se hayan realizado el estudio en el último año, sin antecedentes oncológicos.

Esto ocurre en el marco del octubre rosa.

Fechas y lugares:

- Hospital Municipal del Carmen, jueves 16 y viernes 17 de octubre, de 8.00 a 24.00

- Rawson y Castilla, lunes 20 de octubre, de 8.00 a 16.00

- Cucha Cucha y O’Higgins, martes 21 de octubre, de 8.00 a 16.00


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Felicitaciones chacabuqueros, se logró el objetivo 

- Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses

- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco

- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos

- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco

- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco

- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Todavía se habla de esta:

- Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses

- Necrológicas II

- Incidentes en un barrio de Chacabuco

- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"

- Joven agredida

- Segundo accidente del día en Chacabuco

- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo

- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)