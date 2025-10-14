Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades

Octubre Rosa.
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chacabuco invita a la comunidad a participar de la campaña gratuita de mamografías.
La misma está dirigida a mujeres: mayores de 40 años, que no se hayan realizado el estudio en el último año, sin antecedentes oncológicos.
Esto ocurre en el marco del octubre rosa.
Fechas y lugares:
- Hospital Municipal del Carmen, jueves 16 y viernes 17 de octubre, de 8.00 a 24.00
- Rawson y Castilla, lunes 20 de octubre, de 8.00 a 16.00
- Cucha Cucha y O’Higgins, martes 21 de octubre, de 8.00 a 16.00
