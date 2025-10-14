Solidaridad.
Amigos y familiares piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco.
Debe reunir 800.000 pesos en 24 horas para abonar un centellograma.
La paciente se llama Carolina Velázquez.
La obra social no cubre el estudio.
Quien quiera colaborar, puede realizar una transferencia a los alias
carolina.190.rige.mp
alcec.chacabuco
Cuenta con el respaldo de Alcec Chacabuco.
