Mix de Chacabuco: Entregan árboles frutales - Caminata de Alcec - Acto por el Día de la Lealtad

Frutales. El Programa de Fomento de la Fruticultura bonaerense entregará esta tarde árboles frutales para Chacabuco, Alberti, Bragado y San Andrés de Giles.
Será a las 16.00 en el Parque Recreativo Municipal de Chacabuco.
Los destinatarios de los árboles serán huertistas de los citados distritos.
Acto. Este viernes a las 20.00 en la Casa Peronista, ubicada en Pasaje Beltrán 131, el Partido Justicialista de Chacabuco llevará a cabo el acto por el Día de la Lealtad Peronista.
Esto ocurrirá en el marco de la última semana de campaña rumbo a las elecciones legislativas en Argentina
Caminata. Este sábado a las 19.00 Alcec Chacabuco realizará su tradicional caminata anual por la lucha contra el cáncer. Partirá desde el Palacio Municipal, en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón.
