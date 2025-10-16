Incidentes en el fútbol de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron incidentes en la cancha de Huracán de Chacabuco.
Hubo incidentes en el campo de juego en el que participaron jugadores de ambos equipos.
Sucedió a las 42 minutos del segundo tiempo, cuando Racing ganaba por 2 a 0 ante Huracán.
La Policía que desarrollaba el operativo de seguridad pidió refuerzos.
El árbitro dio por terminado el encuentro luego que se terminó el tumulto.
