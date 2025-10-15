"Niñas de 13 años se golpean en una escuela de Chacabuco"

Nota pedida.
A quien corresponda: niñas de 13 años se golpean en el aula de una escuela secundaria de Chacabuco reiteradas veces y los adultos responsables y los equipos sociales brillan por su ausencia.
Volver a Chacabuquero.
¿Quiénes controlan, protegen, educan y encaminan a nuestros niños?
¿Van al Ministerio por ayuda y los mandan a la policía? No son delincuentes ,todavía.
¿Será que los directivos son parte del gobierno y no pueden con dos trabajos ? ¿Será que están cansados? ¿Son ñoquis y no los toca la problemática de formación de los jóvenes?
Después pedimos más salud mental cuando desde las bases están fallando como profesionales.
Pueden ser más profesionales, empáticos con su formación
Firma:
Leonardo, padre muy preocupado
