Venden rifa para pagar una operación de 1.500.000 de pesos

Accidentado.
Una familia está vendiendo una rifa para terminar de pagar el costo de una operación a la que de debe someter un vecino que sufrió una lesión en un accidente.
Volver a Chacabuquero.
Deben cubrir 1.500.000 de pesos para poder adquirir una placa de titanio para la intervención quirúrgica en el talón.
El vecino se llama Esteban Argoitía y tiene 58 años. Sufrió la lesión al caer de una escalera.
Cada uno de los 100 números de la rifa cuesta 3.500 pesos. El premio es una freidora.
Quien quiera colaborar, que pida un número llamando al 2352525113.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
