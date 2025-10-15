miércoles, 15 de octubre de 2025

Vecino de Chacabuco pensó que estaba comprando una máquina pero era otra cosa

 

Caso.

Un vecino pensó que estaba comprando una máquina que había visto en el marketplace de Facebook pero en verdad estaba siendo manipulado.



Volver a Chacabuquero.

Cayó en el cuento del tío y perdió el control de su cuenta de WhatsApp.

Acto seguido, sus contactos comenzaron a recibir mensajes en los que les pedían dinero prestado a nombre del vecino.

La víctima de este ardid se llama Mario Bertani.

La hija se comunicó con Chacabuquero para pedir a los conocidos de su padre que rechacen cualquier pedido de dinero porque no es él.


