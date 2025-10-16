jueves, 16 de octubre de 2025

Obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco

 


Detalles.

Se están desarrollando obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco.



La plazoleta está ubicada en Alvear y Doctor Fernández. Se están instalando juegos enviados por la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, en la Escuela Tecnica 1 está avanzada la construcción de 2 aulas para talleres y una porteria.

La presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, señaló que la obra fue iniciada por ese organismo y destacó el importante aporte del Municipio, que permitió continuar y finalizar los trabajos gracias a la decisión del intendente Golía.


