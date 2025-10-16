jueves, 16 de octubre de 2025

Invitan a artesanos, vendedores y food Trucks a la Fiesta Provincial de la Primavera de Rawson

 


Link para participar.

La Delegación municipal de Rawson compartió el link para que artesanos, revendedores y carros de comida se puedan anotar par participar en la 41°. Fiesta de la Primavera de Rawson.



Volver a Chacabuquero.

Tarjeta Fértil

El evento se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Habrá desfile de carrozas.

Link: https://taplink.cc/fiestaprimaverarawson

@fiestapcialdelaprimavera en Instagram 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco

Mix de Chacabuco:

- Entregan árboles frutales

- Caminata de Alcec

- Acto por el Día de la Lealtad

- "No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Vecino de Chacabuco pensó que estaba comprando una máquina pero era otra cosa

- Felicitaciones para los chacabuqueros que ganaron medallas en Mar del Plata

- Tras un accidente, pide reformar una esquina de Chacabuco

- "Niñas de 13 años se golpean en una escuela de Chacabuco"

- Finde: Fiestas en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco

- 78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco

- Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona

- Pasajero de Chacabuco con miedo


 

on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)