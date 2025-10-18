Accidente en la madrugada de Chacabuco

Temprano.
Temprano en la mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y un auto.
Según los vecinos el coche se fue del lugar antes de la llegada de la Policía.
Una persona que iba en la moto fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia.
Ocurrió en Mitre y Duberty.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos sobre la salida de bomberos
Todavía se habla de esto:
- El PJ de Chacabuco celebró el Día de la Lealtad con un único objetivo
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Más oro y plata para la delegación de Chacabuco
- Firmaron un contrato para una obra en Chacabuco
- El sátiro de los huevos frescos llegó a Chacabuco
- Finde: recital en la feria de Chacabuco
- Chacabuco sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses
- Video: El audio que compartió la vecina que denunció que balearon su casa en Chacabuco
- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"
- Preocupación por la eliminación de un beneficio para vecinos de Chacabuco y la zona
- Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incidentes en el fútbol de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario