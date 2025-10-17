El sátiro de los huevos frescos llegó a Chacabuco

Denuncia.
A cada hora surge situaciones para estar en alerta en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Este viernes un vecino puso en conocimiento de la Policía algo preocupante.
Un sujeto que circulaba en un utilitario vendiendo huevos de gallina le ofreció a la mujer del vecino un descuento en el precio de compra de sus productos a cambio de favores sexuales.
El acusado se fue antes de la llegada del patrullero.
