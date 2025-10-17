viernes, 17 de octubre de 2025

El sátiro de los huevos frescos llegó a Chacabuco

 

Denuncia.

A cada hora surge situaciones para estar en alerta en la ciudad de Chacabuco.



Este viernes un vecino puso en conocimiento de la Policía algo preocupante.

Un sujeto que circulaba en un utilitario vendiendo huevos de gallina le ofreció a la mujer del vecino un descuento en el precio de compra de sus productos a cambio de favores sexuales.

El acusado se fue antes de la llegada del patrullero.


