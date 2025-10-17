"Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"

Esta mañana. Mensajes de una vecina.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer un incidente esta mañana de viernes en Chacabuco.
Mensajes de la vecina llamada Silvia:
"Quiero que esto se sepa: tirotearon mi casa y amenazaron de muerte a mi familia"
"Ahora vamos a hacer la denuncia porque llamaron a la policía y no vinieron. Un vecino que es policía defendió a mi hija"
"Mis nietas están muy asustado y una de mis hijas lo traslado al hospital a uno de ellos"
Sobre los acusados:
"A uno ya lo detuvieron; el otro escapó"
"Voy a ver si me dan custodia policial ya que nos amenazaron que nos iban a matar a todos"
La vivienda está ubicada en inmediaciones de Duberty y Conesa.
