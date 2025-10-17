viernes, 17 de octubre de 2025

"Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"

 


Esta mañana. Mensajes de una vecina.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer un incidente esta mañana de viernes en Chacabuco.



Mensajes de la vecina llamada Silvia:

"Quiero que esto se sepa: tirotearon mi casa y amenazaron de muerte a mi familia"

"Ahora vamos a hacer la denuncia porque llamaron a la policía y no vinieron. Un vecino que es policía defendió a mi hija"

"Mis nietas están muy asustado y una de mis hijas lo traslado al hospital a uno de ellos"

Sobre los acusados:

"A uno ya lo detuvieron; el otro escapó"

"Voy a ver si me dan custodia policial ya que nos amenazaron que nos iban a matar a todos"

La vivienda está ubicada en inmediaciones de Duberty y Conesa.


