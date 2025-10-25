Nota pedida.
Queria avisar que en Perón y Correa hay un caño de agua roto y está perdiendo mucha agua.
Firma:
Day
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Dono este triciclo para quien lo necesite"
Todavía se habla de esto:
- Está vigente una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- La Senasa mandó a destruir árboles frutales secuestrados en Pergamino
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy
- "Imposible llegar a este centro de Salud de Chacabuco"
- "Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"
- Demorado durante la tormenta de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco
- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario