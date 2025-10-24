Demorado durante la tormenta de Chacabuco

Madrugada.
Una persona fue demorada por la Policía esta madrugada en medio de la tormenta que afectó a Chacabuco y la zona.
Se trató de un joven de 20 años que tenía pendiente una citación por parte de la Justicia.
El sujeto es de Junín. Había arribado a Chacabuco en el tren junto a un masculino de 48 años.
Fue trasladado a la Comisaría.
El miércoles también la Policía había sido identificado a pedido de los vecinos, un vendedor ambulante con domicilio en Junín. Tenía antecedentes por robo por escalamiento. Sin embargo, los pedidos se captura habían sido dados de baja.
