Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín.
Volver a Chacabuquero.
Se dio aviso a la Policía.
Ocurrió en Pellegrini entre Deán Funes y Matheu.
