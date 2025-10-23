jueves, 23 de octubre de 2025

Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín



Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín.



Volver a Chacabuquero.

Despistó una camioneta en medio de la tormenta en inmediaciones del kilómetro 223.

No hubo heridos

La Policía fue al lugar.

Fuga. Antes de la tormenta en las calles de Chacabuco una moto chocó con un auto y luego se fue del lugar.

Se dio aviso a la Policía.

Ocurrió en Pellegrini entre Deán Funes y Matheu.


