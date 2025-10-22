Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Juan Carlos
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Juan Carlos García. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Máximo Gil 166. Sepelio a las 16.30
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación
- "UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"
- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco
- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- "Pedimos que se haga responsable a la otra parte"
- Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona
- Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo
- Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales
- Sin acuerdo en la paritaria municipal
- Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco
- Emergencia en el centro de Chacabuco
- Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona
- Secuestran más motos a menores de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario