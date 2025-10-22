miércoles, 22 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

   Que en paz descanse: Juan Carlos

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

-   Juan Carlos García. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Máximo Gil 166. Sepelio a las 16.30




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación 

- Necrológicas I

- "UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"

- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco

- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"

Todavía se habla de esto:

- "Pedimos que se haga responsable a la otra parte"

- Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona

- Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo

- Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales

- Mix:

- Sin acuerdo en la paritaria municipal

- Viaje

- Bien Público

- Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco

- Emergencia en el centro de Chacabuco

- Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona 

- Secuestran más motos a menores de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)