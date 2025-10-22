Puesta en marcha de un molino harinero de sorgo en Chacabuco

Cooperativa.
En el marco de un convenio entre el Municipio de Chacabuco y la Cooperativa Sembrando Igualdad, se puso en marcha el molino harinero que permitirá producir harina de sorgo agro ecológica.
Volver a Chacabuquero.
El sorgo se siembra en la quinta de la cooperativa y se transforma localmente, generando trabajo, valor agregado y alimentos sanos para nuestra comunidad.
"Una política pública que fortalece la producción y el desarrollo local", expresó el Municipio de Chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino demorado por la Policía en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación
- "UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"
- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco
- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- "Pedimos que se haga responsable a la otra parte"
- Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona
- Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo
- Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales
- Sin acuerdo en la paritaria municipal
- Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco
- Emergencia en el centro de Chacabuco
- Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona
- Secuestran más motos a menores de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario