Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona

Tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional ha vuelto a pronosticar tormentas para la zona de Chacabuco esta semana.
Volver a Chacabuquero.
Podría llover esta noche; mañana, todo día; el jueves por la noche; y el vienes todo el día.
Por el momento no alertas Meteorológicas a la vista, lo cierto es que el pronóstico es de tormentas.
Por el momento, durante el fin de semana de las elecciones legislativas en Argentina, el cielo estará nublado en Chacabuco, según los datos oficiales.
