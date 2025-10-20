Secuestraron la moto del vecino de Chacabuco herido en La Plata

Encuentro de Hells Angels.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró la moto de un vecino de Chacabuco que este fin de semana resultó baleado en La Plata, durante un encuentro de Hells Angels.
Volver a Chacabuquero.
Fue en el marco de la investigación del enfrentamiento entre los Hells Angels y Tehuelches MC que se registró el sábado en plena capital bonaerense.
En el salón "Segunda generación", donde se llevó a cabo el encuentro, la Policía Científica retuvo una moto Kawasaki VN 800 con patente de Chacabuco que los medios platenses ligaron a Emmanuel Julián Benegas, la persona herida. A la orden la dio la Fiscalía que interviene en la causa.
También fueron secuestrados otros vehículos, armas de fuego y se demoró a varias personas.
