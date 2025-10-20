lunes, 20 de octubre de 2025

Secuestraron la moto del vecino de Chacabuco herido en La Plata

 


Encuentro de Hells Angels.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró la moto de un vecino de Chacabuco que este fin de semana resultó baleado en La Plata, durante un encuentro de Hells Angels.



Volver a Chacabuquero.

Fue en el marco de la investigación del enfrentamiento entre los Hells Angels y Tehuelches MC que se registró el sábado en plena capital bonaerense.

En el salón "Segunda generación",  donde se llevó a cabo el encuentro, la Policía Científica retuvo una moto Kawasaki VN 800 con patente de Chacabuco que los medios platenses ligaron a Emmanuel Julián Benegas, la persona herida. A la orden la dio la Fiscalía que interviene en la causa.

También fueron secuestrados otros vehículos, armas de fuego y se demoró a varias personas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

-  Buscan a un joven de Chacabuco 

- Le robaron a un vecino de Chacabuco

- Vecina de Chacabuco pensó que le ofrecían trabajo pero era algo mucho peor

- Choque con un lesionado en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Incidentes con lesionados en un barrio de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

Otro choque y fuga

- Vecina accidentada

- Tránsito peligroso

Nota pedida de la ex pareja de un detenido con arresto domiciliario en Chacabuco

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Vota la colectividad boliviana en Chacabuco

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Oficial: Cayeron las ventas por el Día de la Madre en Argentina 

- Retuvieron motos en el operativo nocturno en Chacabuco

- Necrológicas I del domingo

- Incidentes temprano en Chacabuco

- Necrológicas I del sábado





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)