"Me hicieron caer de la moto con mí bebé en Chacabuco"

Denuncia.
Un vecino de Chacabuco se comunicó con Chacabuquero para contar algo que dijo que le ocurrió en las últimas horas.
"Anoche a dos cuadras del Cementerio iba andando en moto con mí bebé y me tiraron una bicicleta encima -contó-. Me hicieron caer con mi hijo".
El vecino se llama Mario Morales.
"También le tiraron una botella a mí pareja", expresó.
"Eran dos los que iban en bicicleta", agregó, "cuando me pude levantar ya se habían ido".
