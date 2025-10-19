Retuvieron motos en el operativo nocturno en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito dio a conocer el resultado de las actividades llevadas a cabo durante la madrugada del domingo.
Operativo de prevención y dinámicos en distintos puntos de la ciudad conjuntamente con policía comunal y patrulla Rural sobre Ruta7 km 203 ( los tubos) colectora Ruta 7(parque industrial) Acc H Irigoyen y Ruta 7, con recorrido motos de tránsito sobre Acceso Juan XXIII se retuvieron motocicletas por realizar maniobras intempestivas( ruidos molestos) una de las mismas con escape antirreglamentario.
