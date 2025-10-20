Dieron con el joven de Chacabuco que era buscado

Este lunes.
La familia de Kevin Quiroga informó que se pudo establecer su paradero.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del vecino de 25 años que el sábado se había retirado de un centro de rehabilitación de Moreno.
Fue encontrado en Carmen de Areco en buen estado de salud, según los familiares.
