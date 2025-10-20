lunes, 20 de octubre de 2025

Buscan a un joven de Chacabuco

 


Paradero.

Familiares están tratando de dar con el paradero de un joven de Chacabuco.



Se llama Kevin Quiroga y tiene 25 años.

Se retiró de un centro de rehabilitación de Moreno.

Ante cualquier novedad, comunicarse con el 911.


