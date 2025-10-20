Volcó un camión en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

Esta tarde.
Se registra un accidente de tránsito en la ruta 7 entre Chacabuco y Carmen de areco.
Un camión despistó y volcó. Se pidió asistencia médica para el conductor.
