Nota pedida de la ex pareja de un detenido con arresto domiciliario en Chacabuco

Duró poco el beneficio. Explicación. El caso fue noticia nacional.
Hace unas semanas Chacabuquero publicó el caso de un vecino que había recibido el beneficio de arresto domiciliario en Chacabuco porque la Justicia había entendido que era el único que podía cuidar a su hija de pocos meses de vida mientras la madre trabajaba.
En las últimas horas la situación cambió. Ahora la madre de la beba quiere que el detenido vuelva a la cárcel para poder recuperar la vivienda.
El detenido se llama Enrique Fabián Moreno.
Esta es la nota que envío la madre de la beba:
Buenas tardes, yo soy Marina Cipriani, la esposa del preso que tiene el arresto domiciliario.
Me comunico porque yo lo denuncié porque me quiso ahorcar junto a mi beba de 4 meses a 2 días que salió. Pero la policia no me deja volver a mi casa porque él tiene privilegio por la tobillera y el muy desgraciado me dejó en la calle.
Yo busqué tanto ese alquiler, con tanto amor para mi beba y él se quedó en mi casa.
Es una vergüenza. Yo rondando en la calle con mi beba y él ahí en mi domicilio como si nada.
Estoy esperando que lo vengan a buscar desde La Plata.
Corro riesgo de perder a mí beba por todo esto. Por.eso quiero que publiquen esta nota.
Quiero recuperar mí casa ya que si no es así, mañana o el martes quedamos en la calle. Es una tristeza.
Firma:
Marina Cipriani
