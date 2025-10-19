domingo, 19 de octubre de 2025

Vota la colectividad boliviana en Chacabuco

 


Una de las tres ciudades elegidas.

La Colectividad boliviana se encuentra esta tarde votando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país.



Volver a Chacabuquero.

En la Escuela 12, ubicada en Olavarría y Entre Ríos, el padrón es de 350 personas.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, además de Chacabuco, los bolivianos votan en Escobar y Pilar.


Más datos sobre la salida de bomberos



