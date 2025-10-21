Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco

Servicios.
Se registró un aumento el precio de uno de los servicios de transporte en colectivo de larga distancia.
Volver a Chacabuquero.
El pasaje en coche cama pasó de 25.000 pesos a 28.000 pesos de Chacabuco a Retiro, en La Estrella y Flecha Bus.
En cuanto al semicama, el pasaje se mantiene en 17.000 y 20.500 pesos según el horario.
Viajar a Junín puede costar de 5.500 a 9.000 pesos, según la empresa que se utilice.
A Chivilcoy, el pasaje va de 4.300 a 5.000 pesos.
