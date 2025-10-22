Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Manuel Alberto Abeleyra, 17 de octubre de 2025
.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
"UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"
- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco
- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- "Pedimos que se haga responsable a la otra parte"
- Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona
- Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo
- Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales
- Sin acuerdo en la paritaria municipal
- Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco
- Emergencia en el centro de Chacabuco
- Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona
- Secuestran más motos a menores de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario