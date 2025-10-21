"Paro en la Municipalidad de Chacabuco"

Comunicado de ATE.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Chacabuco informa a sus afiliadas y afiliados, a las trabajadoras y trabajadores estatales municipales, y a la comunidad en general que, en el marco de la última reunión de la Comisión de Relaciones Laborales, no se ha alcanzado ningún acuerdo salarial con el Departamento Ejecutivo Municipal.
Volver a Chacabuquero.
Durante el encuentro, el Municipio volvió a presentar la misma propuesta salarial que ya había formulado en la reunión anterior: un incremento del 1,5% mensual para los meses de octubre y noviembre de 2025.
Asimismo, reitera su negativa ante el justo reclamo de ATE de otorgar un incremento retroactivo correspondiente al mes de septiembre, mes en el que no se produjo actualización salarial alguna, y se niega a restituir la suma no remunerativa porcentual que venía siendo abonada en los meses anteriores.
La propuesta presentada por funcionarios del Departamento Ejecutivo, no solo resulta totalmente insuficiente frente a la constante pérdida del poder adquisitivo del salario municipal —especialmente en un contexto económico crítico como el actual, con niveles inflacionarios que superan ampliamente ese porcentaje—, sino que además evidencia la falta de voluntad política de recomponer de forma real y justa los ingresos de las y los trabajadores.
Frente a esta situación, ATE Seccional Chacabuco decidió levantarse de la mesa negociadora y no firmar el acta que reflejaba esta propuesta.
Desde nuestra organización ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales y con la búsqueda de una recomposición salarial verdadera, que contemple la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores municipales y sus familias.
ATE no solo exige la reapertura inmediata de la negociación con una propuesta seria y respetuosa de los acuerdos anteriores, sino que informa que realizará un paro con cese total de actividades el día jueves 23 de octubre.
Seguiremos organizados y movilizados, en defensa de nuestro salario y nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras del Estado.
Firma:
ATE Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Pedimos que se haga responsable a la otra parte"
- Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona
- Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo
- Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales
- Sin acuerdo en la paritaria municipal
- Aumentó el precio del boleto de colectivo de larga distancia desde Chacabuco
- Emergencia en el centro de Chacabuco
- Vuelven a pronosticar tormentas para Chacabuco y la zona
- Secuestran más motos a menores de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Estoy cansada de mis vecinos, sus caballos y la basura"
- Dos candidatos nacionales visitan Chacabuco
- Allanamientos en Chacabuco y la zona terminó con detenidos y elementos secuestrados
- Vecino de Chacabuco recuperó lo que le robaron
- Más datos sobre el accidente en la tarde de Chacabuco
- Las personas se llevan los cerdos de un camión volcado en Chacabuco
- Volcó un camión en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco
- Dieron con el joven de Chacabuco que era buscado
- Bomberos: principio de incendio en un Colegio de Chacabuco
- "Me hicieron caer de la moto con mí bebé en Chacabuco"
- Buscan a un joven de Chacabuco
- Secuestraron la moto del vecino de Chacabuco herido en La Plata
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Vecina de Chacabuco pensó que le ofrecían trabajo pero era algo mucho peor
- Choque con un lesionado en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario