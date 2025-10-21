Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales

Desde Chacabuco.
Desde el Hogar Miguel Máximo Gil, institución que brinda abrigo y contención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad desde hace más de 40 años, queremos expresar nuestro profundo compromiso con la transparencia y el bienestar de quienes forman parte de esta gran familia.
Volver a Chacabuquero.
Ante una aislada difamación realizada desde un perfil falso en redes sociales, que no sólo involucra al Hogar como institución sino que también ataca en lo personal a nuestras cuidadoras, consideramos necesario aclarar que todas las actividades y tareas que se desarrollan en la institución son permanentemente supervisadas y monitoreadas por el equipo técnico, el personal de cuidado, los integrantes de la comisión directiva y los voluntarios.
Las aisladas situaciones inapropiadas que eventualmente se hayan detectado a lo largo de estos años han sido oportunamente corregidas y, de corresponder, sancionadas.
Defenderemos nuestra labor y nuestra reputación hasta las últimas consecuencias frente a quienes intenten perjudicar la imagen del Hogar difundiendo o comentando hechos sin fundamento.
Invitamos a toda la comunidad a acercarse, comunicarse y conocer de cerca nuestro trabajo, porque creemos que la mejor forma de construir confianza es con puertas abiertas. Los niños y niñas que acompañamos merecen transitar esta etapa de sus vidas rodeados de amor, respeto y contención.
Firma:
Hogar Máximo Gil de Chacabuco
