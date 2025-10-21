martes, 21 de octubre de 2025

Comunicado del Hogar Máximo Gil ante una publicación en las redes sociales

 


Desde el Hogar Miguel Máximo Gil, institución que brinda abrigo y contención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad desde hace más de 40 años, queremos expresar nuestro profundo compromiso con la transparencia y el bienestar de quienes forman parte de esta gran familia.



Ante una aislada difamación realizada desde un perfil falso en redes sociales, que no sólo involucra al Hogar como institución sino que también ataca en lo personal a nuestras cuidadoras, consideramos necesario aclarar que todas las actividades y tareas que se desarrollan en la institución son permanentemente supervisadas y monitoreadas por el equipo técnico, el personal de cuidado, los integrantes de la comisión directiva y los voluntarios.

Las aisladas situaciones inapropiadas que eventualmente se hayan detectado a lo largo de estos años han sido oportunamente corregidas y, de corresponder, sancionadas.

Defenderemos nuestra labor y nuestra reputación hasta las últimas consecuencias frente a quienes intenten perjudicar la imagen del Hogar difundiendo o comentando hechos sin fundamento.

Invitamos a toda la comunidad a acercarse, comunicarse y conocer de cerca nuestro trabajo, porque creemos que la mejor forma de construir confianza es con puertas abiertas. Los niños y niñas que acompañamos merecen transitar esta etapa de sus vidas rodeados de amor, respeto y contención.


Firma:

Hogar Máximo Gil de Chacabuco

