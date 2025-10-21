Mix: Sin acuerdo en la paritaria municipal - Viaje - Bien Público

Breves.
Paritaria. No hubo acuerdo en la paritaria municipal. Los representantes de la sindicatos no siquiera quisieron firmar el acta de la reunión de la comisión de relaciones laborales que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura.
Tampoco se acordó un nuevo encuentro.
Viaje. En el marco del programa bonaerense “Conociendo nuestra Capital”, una delegación del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauro Comiso, partió en horas de la madrugada hacia la ciudad de La Plata.
De esa forma, un grupo de más de 50 adultos mayores de Chacabuco, O’Higgins, Rawson y Castilla recorrerá distintos lugares emblemáticos de la capital provincial, comenzando en la Catedral, para luego continuar por el Teatro Argentino, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la República de los Niños y el Museo de Ciencias Naturales.
La Delegación es acompañada por el Director del Área de Adultos Mayores, Mauro Comiso; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; y los profesores Agostina Pérez, Matías Badel, Lucía Della Bruna y Rubén Gilligan.
El programa tiene como objetivo fomentar el turismo social, permitiendo a los adultos mayores conocer distintos atractivos de la Provincia de Buenos Aires.
Entidad. El Municipio de Chacabuco, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, hizo entrega de un decreto de reconocimiento como entidad de bien público al Centro Tradicionalista “Mi Sueño”, quedando inscrita en el Registro Oficial.
El reconocimiento permitirá a partir de ahora a la entidad acceder a diversos beneficios a nivel locales, tales como poder recibir subsidios municipales, realizar actividades en conjunto con el Municipio; recibir gratuitamente ayuda técnica, legal, contable y administrativa para arriba a la Personería Jurídica, entre otras.
