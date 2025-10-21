martes, 21 de octubre de 2025

Alerta Meteorológica para dos días para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas para la zona de Chacabuco.



El primero es para el jueves de 18.00 a 24.00. 

El segundo es para el viernes de 6.00 a 12.00

Este es el pronóstico:

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.


