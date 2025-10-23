- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado Chacabuco, a cargo del Dr. Miguel Ángel Rossetti, Secretaría Única,perteneciente al Departamento Judicial de Junín (B), provincia de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de 10 días a los causahabientes del Sr. Juan Herrera, a tomar intervención que por derechos corresponde en los autos: “Tentori, Myrian Selva c/Bonini Eduardo Angel y Otro s/Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión”. Expediente número 38.561/2021, bajo apercibimientos de designarles Defensor de Pobres y Ausentes “Ad Litem” para que los represente, en el caso que así correspondiere.
Bien a usucapir designado catastralmente como: Circ. I, Secc. J, Qta. 665, Manz. 665-a, Parc. 4, Ptda. Inm. 026 34.392, partido de Chacabuco (026). Titular de dominio: Bonini Eduardo Ángel, Myrian Selva Tentori y Roberto José Tentori. Chacabuco, octubre de 2025.
