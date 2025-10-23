Los bomberos de Chacabuco corren de noche

Fin de semana.
Este fin de semana se llevará a cabo la tercera carrera organizada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En esta edición, la competencia será en horario nocturno.
Además de la carrera, habrá patio de comidas y un recital de "El Visto" en Zapiola entre Solís y Corrientes.
En la imagen que acompaña esta nota se puede ver el recorrido. Como se puede observar, el circuito ocupará durante varias horas varias avenidas de la Ciudad como son Solís, Lamadrid, Urquiza, Saavedra y Alsina.
La carrera se larga el sábado a las 20.30 de manera puntual frente al cuartel de la calle Zapiola.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco
- Se recibió de abogado en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco
- Accidente de tránsito en el acceso a Chacabuco
- Suman una alerta meteorológica naranja para Chacabuco y la zona
- El Sindicato de Trabajadores Municipales se declaró en Alerta y Movilización en Chacabuco
- Puesta en marcha de un molino harinero de sorgo en Chacabuco
- Vecino demorado por la Policía en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación
- "UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"
- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco
- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario