Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

Imposición del nombre del futbolista de Argentina
Esta tarde se le impuso el nombre de Diego Maradona a una calle de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Homenaje al recordado jugador de fútbol fue ideado por el periodista Adrián Dadamia. Según comentó en el acto de esta tarde, la idea se le ocurrió cuando escuchó en un discurso que el vocero de la presidencia de la nación Manuel Adorni no había incluido en una lista de zurdos a Diego Maradona.
La calle elegida es la 157. El acto se llevó a cabo en la intersección el acceso Hipólito Yrigoyen.
Participaron entre otros era intendente Rubén Darío Golía y miembros de su gabinete.
