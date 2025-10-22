miércoles, 22 de octubre de 2025

Se recibió de abogado en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco

Diploma.

El intendente municipal, Darío Golía, hizo entrega esta mañana del diploma de abogado a Andrés Pitelli, oriundo de la ciudad de Chivilcoy, quien culminó la carrera de Abogacía dictada por la Universidad Católica de Salta (UCASAL) bajo la modalidad a distancia, cursada en el Centro Universitario de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Durante el encuentro, Golía destacó el trabajo que viene realizando Pablo De Virgiliis al frente del Centro de Altos Estudios, y felicitó a Pitelli por su dedicación y compromiso, valorando además su decisión de trasladarse desde una ciudad vecina para formarse académicamente en Chacabuco.

Por su parte, Pitelli agradeció el recibimiento del intendente y extendió su gratitud a De Virgiliis, a su familia —su esposa, hijos y madre— que lo acompañaron en este día tan especial.

Acompañaron al jefe comunal el secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez, y la concejal Karina Geloso.


