Vecino demorado por la Policía en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
Un vecino fue demorado esta tarde por la policía en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue encontrado acosando a una mujer en su casa.
Se comprobó que estaba vigente una medida de no acercamiento dispuesta por la Justicia.
El sujeto ya se había hecho presente esta mañana en el mismo lugar pero se había retirado antes de la llegada de los efectivos de la fuerza de seguridad. No ocurrió lo mismo esta tarde.
Sucedió en Alberdi entre Buenos Aires y Santa Fe.
