Suman una alerta meteorológica naranja para Chacabuco y la zona

El servicio meteorológico nacional sumó una alerta naranja por tormentas para la zona de Chacabuco.
La misma se extiende de las 00.00 a las 6.00 del vienes 24 de octubre de 2025.
Cabe recordar que ya se habían anunciados alertas amarillas para el jueves 23 de octubre de 2025 de 18.00 a 24.00 y para el viernes 24 de octubre de 2025 de 6.00 a 12.00.
Esto es lo que pronostica el SMN según el color de la alerta:
Amarillo:
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Naranja:
El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
