A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco

Familia de Ivy Domínguez.
A horas de que se concrete la manifestación de la familia de Ivy Domínguez, joven que falleció hace unas semanas en el Hospital Municipal, se conoció el petitorio.
La convocatoria es para esta tarde a las 19.00 en la plaza San Martín frente al Palacio Municipal.
Este es el petitorio:
1- Cuando dan parte médico en terapia intensiva que sean más específicos con el pronóstico del paciente.
2- El paciente que llegue y quede internado o en observaciones que el familiar sea informado como es el estado de salud y que tratamiento le van a dar, e indicando la medicación proporcionada.
3- Doctor que está atendiendo que posea una identificación en su delantal.
4- Que se le dé prioridad al traslado del paciente, priorizando la tardanza de la ambulancia.
5- Que se trate de que los turnos no sean en un plazo tan largo.
6- Cuando un paciente está por ser atendido por la guardia médica, le realicen el proceso triage. Que una enfermera tome los signos vitales, y se interiorice de los sintomas que posee el paciente, para luego dar aviso al facultativo para su atención y derivación.
7- Que a todo paciente que ingrese al hospital, se le realice toma de presión; oxigeno en sangre; en lo posible un análisis de sangre para evacuar algún tipo de enfermedad; etc.
8- Que cuando ingresa un paciente a la guardia, este sea atendido inmediatamente y este en espera tanto tiempo, en lo posible que el personal sea más empático con la persona que ingresa.
9- En caso de que el paciente esté en riesgo sea trasladado inmediatamente o en lo posible dar aviso a su parientes para que estén interiorizados de la gravedad del mismo.
10- Que la base de este petitorio este con las recomendaciones a la vista de los pacientes que ingresan por la guardia.
11- Que cuando ingrese un paciente de salud mental sea tratado como tal y se le dé un tratamiento y seguimiento.
El petitorio fue compartido en redes sociales por la fanilia.
