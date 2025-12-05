viernes, 5 de diciembre de 2025

A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco

 

Familia de Ivy Domínguez.

A horas de que se concrete la manifestación de la familia de Ivy Domínguez, joven que falleció hace unas semanas en el Hospital Municipal, se conoció el petitorio.



Volver a Chacabuquero.

La convocatoria es para esta tarde a las 19.00 en la plaza San Martín frente al Palacio Municipal.


Este es el petitorio:

1- Cuando dan parte médico en terapia intensiva que sean más específicos con el pronóstico del paciente.

2- El paciente que llegue y quede internado o en observaciones que el familiar sea informado como es el estado de salud y que tratamiento le van a dar, e indicando la medicación proporcionada.

3- Doctor que está atendiendo que posea una identificación en su delantal.

4- Que se le dé prioridad al traslado del paciente, priorizando la tardanza de la ambulancia.

5- Que se trate de que los turnos no sean en un plazo tan largo.

6- Cuando un paciente está por ser atendido por la guardia médica, le realicen el proceso triage. Que una enfermera tome los signos vitales, y se interiorice de los sintomas que posee el paciente, para luego dar aviso al facultativo para su atención y derivación.

7- Que a todo paciente que ingrese al hospital, se le realice toma de presión; oxigeno en sangre; en lo posible un análisis de sangre para evacuar algún tipo de enfermedad; etc.

8- Que cuando ingresa un paciente a la guardia, este sea atendido inmediatamente y este en espera tanto tiempo, en lo posible que el personal sea más empático con la persona que ingresa.

9- En caso de que el paciente esté en riesgo sea trasladado inmediatamente o en lo posible dar aviso a su parientes para que estén interiorizados de la gravedad del mismo.

10- Que la base de este petitorio este con las recomendaciones a la vista de los pacientes que ingresan por la guardia.

11- Que cuando ingrese un paciente de salud mental sea tratado como tal y se le dé un tratamiento y seguimiento.

El petitorio fue compartido en redes sociales por la fanilia.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron a un camionero

- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas

Todavía se habla de esto:

- Choque en la noche de Chacabuco

- Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco 

- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Golía con bailarines

- Cambios en la Política

- Piden ayuda para una niña

- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco

- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco

- Acosador en el acceso a Chacabuco

- Tanque de agua dañado en Chacabuco

- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco

- Necrológicas I

- Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco

on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)