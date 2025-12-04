Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco

Detalles.
Ya se pueden reservar entradas y sillas para el baile del egresado 2025 en la ciudad de chacabuco.
El trámite es virtual y se lleva a cabo a través de la página web de la municipalidad.
Hay que tener en cuenta que la reserva implica utilizar el documento de identidad.
Una vez que se concreta la reserva habrá que esperar unos días para concurrir al centro de la juventud ubicado en la estación de colectivos de la ciudad para retirar las pulseras.
