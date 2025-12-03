Choque a metros del Corralón municipal de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró otro accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con la parte trasera de un auto que estaba por ingresar al garaje de una vivienda.
No se registraron heridos.
Ocurrió en Villegas entre Soberanía Nacional y Carlos Gardel, a metros de la entrada del Corralón municipal de Chacabuco.
Se despejó rápidamente la zona para facilitar la circulación de vehículos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
-Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Un herido en la madrugada de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Una moto retenida y algo más
- Susto en un paso a nivel de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Un mal entendido ante una radio de Chacabuco
- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito
- Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones
- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco
- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco
- Cambio en la planta de Ósmosis
No hay comentarios:
Publicar un comentario