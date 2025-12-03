miércoles, 3 de diciembre de 2025

Choque a metros del Corralón municipal de Chacabuco



Esta mañana.

Esta mañana se registró otro accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco. 



Una moto chocó con la parte trasera de un auto que estaba por ingresar al garaje de una vivienda. 

No se registraron heridos.

Ocurrió en Villegas entre Soberanía Nacional y Carlos Gardel, a metros de la entrada del Corralón municipal de Chacabuco. 

Se despejó rápidamente la zona para facilitar la circulación de vehículos.


