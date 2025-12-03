miércoles, 3 de diciembre de 2025

Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco

 


Detalles.

El área de Tránsito de la Municipalidad informó el resultado del operativo de control de este miércoles.



En Almirante Brown y Saavedra, y Catamarca y Pueyrredón  se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y 14 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, dos de las mismas por circular a contramano.


