Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco

El área de Tránsito de la Municipalidad informó el resultado del operativo de control de este miércoles.
En Almirante Brown y Saavedra, y Catamarca y Pueyrredón se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y 14 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, dos de las mismas por circular a contramano.
