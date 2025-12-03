Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

miércoles, 3 de diciembre de 2025

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

  - Adelfa Susana Zotarelli Y Roberto Guillermo Divello, 28 de noviembre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 3 de diciembre de 2025.



