Accidente en el centro de Chacabuco

Mediodía.
Una joven de 16 años fue trasladada al Hospital tras protagonizar un accidente de tránsito que se registró este mediodía en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Iba en bicicleta y chocó con la puerta de un auto.
Según los vecinos el conductor del rodado había subido minutos antes al mismo para estacionarlo en un lugar donde hubiera sombra. Por alguna razón tuvo que bajarse rápidamente del vehículo y en ese momento al abrir la puerta se dio el impacto de la ciclista.
La joven sufrió algunos golpes por lo cual fue trasladada en ambulancia al nosocomio local.
Ocurrió en belgrano entre Jujuy y Alfonsín.
