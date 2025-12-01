lunes, 1 de diciembre de 2025

Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre

 

Especial cena de navidad.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer la lista de descuentos y reintegros para el mes de diciembre.



Todo apunta a la celebración de la navidad. Hay items que solo se dan en Chacabuco.

- Comercios de barrio: todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.

- Carnicerías, granjas y pescaderías: el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más.

- Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.


- Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.

- Librerías: 10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro.

- Farmacias y perfumerías: sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos.

- Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

- Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días del diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

- Mayorista Nini: 15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona.

- Carrefour: sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca.

- Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

- Mayorista Vital: todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000.

- Supermercados Dia%: 20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más.

- Toledo: la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra.

- Supermercados bonaerenses: la oferta incluye un 15% de reintegro en las compras hechas todos los martes y miércoles del mes en sucursales de Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes. El beneficio incluye un tope de devolución de $6.000 por persona y por semana al que se accede con compras mínimas de $30.000. El beneficio máximo se alcanza con compras de $40.000 o más.


