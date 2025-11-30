domingo, 30 de noviembre de 2025

Chocó con el frente de una casa de Chacabuco

 


Detalles.

Un automóvil marca Peugeot chocó con el frente de una casa.



Sucedió en horas de la madrugada pero el siniestro vial recién se conoció pasado el mediodía cuando los dueños de la vivienda llamaron a la policía, 

El auto sufrió graves daños y no pudo seguir adelante. No obstante el conductor se las arregló para retirarlo y dejarlo sobre la calle. 

Fue derribado parte del tapial de la vereda de la vivienda.

Ocurrió en Liniers y Sarmiento.

Al no haber lesionados, intervienen compañía de seguro.


