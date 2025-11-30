Chocó con el frente de una casa de Chacabuco

Detalles.
Un automóvil marca Peugeot chocó con el frente de una casa.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió en horas de la madrugada pero el siniestro vial recién se conoció pasado el mediodía cuando los dueños de la vivienda llamaron a la policía,
El auto sufrió graves daños y no pudo seguir adelante. No obstante el conductor se las arregló para retirarlo y dejarlo sobre la calle.
Fue derribado parte del tapial de la vereda de la vivienda.
Ocurrió en Liniers y Sarmiento.
Al no haber lesionados, intervienen compañía de seguro.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Rescate en la zona rural de Chacabuco
- El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia
- Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
- Robo en una casa quinta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Auto quedó patinando en el barro en Chacabuco
- Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina
- Moto ruidosa en una localidad de Chacabuco
- Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco
- Sancionaron a conductores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario