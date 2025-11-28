viernes, 28 de noviembre de 2025

Sancionaron a conductores en Chacabuco

 


Operativo.

El Área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer el resultado del operativo de control desarrollado este viernes.



Volver a Chacabuquero.

En Pringles y San Luis  se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

Colaboró la Policía Comunal.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Un auto pisó a un lagarto en un barrio de Chacabuco

- El Municipio suspendió un acto por la probabilidad de lluvia

- Se necesitan dadores de sangre para un vecino operado

- "Por esto saltan los fusibles"

- Necrológicas I

- Hubo allanamientos por el caso del motociclista de Chacabuco baleado

- Hallazgo en un vertedero de Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Reciben en Chacabuco la imagen de una Virgen relacionada con una colectividad

- Chacabuco y la zona suman otra alerta meteorológica este fin de semana

- Retuvieron muchas licencias de conducir y motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Queja por inscripciones en una plazoleta de Chacabuco

- Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco

- Secuestraron una moto conducida por un menor

- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Alerta por estafa

- Camión complicado

- Una niña asustada

- Susto en una escuela de Chacabuco

 Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)