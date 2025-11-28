Sancionaron a conductores en Chacabuco

Operativo.
El Área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer el resultado del operativo de control desarrollado este viernes.
En Pringles y San Luis se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Colaboró la Policía Comunal.
