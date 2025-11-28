Hubo allanamientos por el caso del motociclista de Chacabuco baleado

Hell's Angels vs Tehuelches. Armas de fuego secuestradas.
La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” llevó a cabo medidas judiciales en el marco de una causa por los incidentes ocurridos entre las dos bandas de motociclistas en La Plata en el que un vecino de Chacabuco resultó herido.
Luego de realizar las investigaciones correspondientes, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 de La Plata ordenó el allanamiento de 11 inmuebles en la provincia de Buenos Aires (Chacabuco, Ezeiza, Glew, Alejandro Korn, Mar del Plata, Morón, Villa Celina, Berazategui y Los Hornos) y dos en la Provincia de Mendoza (Guaymallen y Palmira).
Al momento de la inspección, con el apoyo de otras Unidades de la Fuerza, los funcionarios secuestraron 11 armas de fuego: pistolas (Taurus, Tanfoglio y Glock), un revólver .357 Magnum y una escopeta calibre 12/70).
Además, hallaron 640 gramos de marihuana, dos motocicletas, cuatro chalecos identificatorios de las bandas implicadas, una balanza digital, una notebook y otros elementos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición del Magistrado Interviniente, tres personas quedaron en libertad supeditados a la causa.
El enfrentamiento entre motociclistas de Hell's Angels y Tehuelches ocurrió semanas atrás en La Plata, durante un encuentro internacional de los primeros.
