Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Ángel Darío Ledesma, 20 de noviembre de 2025
.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Junín cita y emplaza por el término de dos (2) días a María Teresa Domínguez , DNI 5.958.197 y último domicilio en Liniers N° 13 de la ciudad de Chacabuco y los sucesores de éctor Ismael Domínguez , DNI 4.978.765 y último domicilio en Mendoza N° 327 de la ciudad de Chacabuco, María Esther Domínguez con DNI 4.481.154 y último domicilio en Barrio Fonavi Casa 29 de la ciudad de Chacabuco Ricardo Alberto Domínguez con DNI 4.951.219 y último domicilio en Matheu N° 360 de la ciudad de Chacabuco Sergio Gustavo Giannelli con DNI 17.528.300 y último domicilio en Matheu N° 360 de la ciudad de Chacabuco José Oscar González con DNI 4.968.341 y último domicilio en Avellaneda N° 638 de la ciudad de Chacabuco Oscar Marcelo González con DNI 16.927.124 y último domicilio en Avellaneda N° 638 de la ciudad de Chacabuco Juan Carlos Domínguez DNI 10.663.309 y último domicilio en Catamarca N° 823 de la ciudad de Chacabuco, para que en el término de 10 días se presente en autos "Durante Rosa Liliana c/Club Atlético Porteño s/Acción Reivindicatoria" a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarse al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes para que la represente (arts. l45, 341 y cc. del CPCC). - Junín, noviembre de 2025. Italiano Fabio Oscar Humberto, Auxiliar Letrado.
