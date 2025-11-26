Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descansen: Oscar
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Gabriel Oscar Crespi. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Balcarce 156.
Necrológicas recientes: QEPD
